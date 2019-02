West Ham volta à Premier League inglesa

O West Ham, time tradicional do futebol inglês rebaixado na temporada passada, garantiu sua volta à Premier League, ao derrotar por 2 a 1 o Blackpool na repescagem da segunda divisão, neste sábado, no estádio de Wembley.

O atacante Carlton Cole abriu o placar para o West Ham aos 35 do primeiro tempo, Tom Ince, filho do ex-jogador do Liverpool Paul Ince, empatou aos 3 da etapa final, mas o português Ricardo Vaz Te deu a vitória aos ‘Hammers’ aos 42.

O West Ham conquistou a Copa da Inglaterra em 1964, 1975 e 1980 e a hoje extinta Recopa europeia em 1965.

Blackpool – West Ham 1 – 2

Gols:

Blackpool: Ince (48)

West Ham: Cole (35), Vaz Te (87)