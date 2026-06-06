O lateral-direito Wesley passará por exames médicos neste domingo, 6, após o jogador deixar o amistoso contra o Egito com dores musculares. A situação preocupa a comissão técnica de Carlo Ancelotti às vésperas da Copa do Mundo.

O jogador sentiu o problema ainda no primeiro tempo da vitória brasileira por 2 a 1, pediu substituição e deixou o gramado chorando. Após a partida, Ancelotti afirmou que o diagnóstico dependerá dos exames que serão realizados nas próximas horas. “O departamento médico terá um diagnóstico amanhã, após exames. Ele teve um problema muscular e teremos que esperar o diagnóstico amanhã”, disse o treinador.

Aos 22 anos, Wesley disputaria sua primeira Copa do Mundo. No banco de reservas, o lateral recebeu apoio de companheiros e integrantes da comissão técnica após deixar o campo lesionado.

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Embora tenha lamentado o problema físico do jogador, Ancelotti afirmou que a seleção possui alternativas para a posição caso seja necessária alguma mudança no elenco.

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O regulamento da Fifa permite substituições por lesão até o dia 12 de junho. Entre os laterais-direitos que integraram a pré-lista da seleção brasileira estão Paulo Henrique, do Vasco, e Vitinho, do Botafogo.

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A estreia do Brasil está marcada para o dia 13 de junho, contra o Marrocos, pelo grupo C do torneio da Fifa,.