Wellington comemora gol de honra do Figueira e busca se firmar no time

Apesar da derrota diante do Bahia por 3 a 1, pelo menos um atleta do Figueirense comemorou seu desempenho em campo. Sem atuar em um jogo oficial desde o dia 24 de abril, Wellington foi o autor do único gol da equipe na disputa válida pela 13rodada do Campeonato Brasileiro, fato celebrado pelo atacante.

‘Infelizmente a derrota ofuscou um pouco a minha felicidade de voltar a jogar. Mas pelo menos pude mostrar ao Jorginho que estou preparado e ele pode contar comigo para ajudar a equipe a voltar ao caminho das vitórias’, explicou.

Treinando separadamente do restante da elite, Wellington era cotado para deixar o clube. Entretanto, após um pedido do restante do elenco, o jogador foi reintegrado ao grupo.

‘É muito bom saber que o grupo gosta de mim e pediu a minha volta. Durante todo esse tempo, eu nunca deixei de trabalhar e acreditar que daria a volta por cima aqui no Figueirense. Graças a Deus isso aconteceu. Agora meu objetivo é continuar treinando bem para voltar a ganhar oportunidades na equipe’, encerrou o jogador.