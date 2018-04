Warriors x Spurs e mais… os jogos dos playoffs da NBA 2018

A temporada regular da NBA acabou na última quarta-feira, com a definição dos classificados das conferências leste e oeste. Em confronto direto pela última, o Minnesota Timberwolves venceu o Denver Nuggets por 112 a 106 e garantiu a classificação para enfrentar o líder Houston Rockets, de James Harden.

O Golden State Warriors terá duelo difícil contra o San Antonio Spurs, reedição da final da conferência oeste no ano passado. Ambas as equipes sofrem com atletas lesionados: o atual campeão Golden State não terá o armador Stephen Curry e o time texano jogará sem o ala Kawhi Leonard.

No leste, o Cleveland Cavaliers de LeBron James terminou apenas na quarta colocação e vai enfrentar o Indiana Pacers, time que os derrotou em três dos quatro jogos realizados na fase de classificação. O líder, Toronto Raptors, tem confronto equilibrado contra o Washington Wizards.

Confira os jogos dos Playoffs da NBA:

Leste:

Toronto Raptors (1º) x Washington Wizards (8º)

Cleveland Cavaliers (4º) x Indiana Pacers (5º)

Boston Celtics (2º) x Milwaukee Bucks (7º)

Philadelphia 76ers (3º) x Miami Heat (6º)

Oeste:

Houston Rockets (1º) x Minnesota Timberwolves (8º)

Oklahoma City Thunder (4º) x Utah Jazz (5º)

Golden State Warriors (2º) x San Antonio Spurs (7º)

Portland Trail Blazers (3º) x New Orleans Pelicans (6º)