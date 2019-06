Warriors vencem em Toronto e empatam série contra Raptors na final da NBA

O ala-armador Andre Iguodala, faltando sete segundos para o final, converteu uma cesta de três que garantiu a vitória, fora de casa, do Golden State Warriors por 109 a 104 contra o Toronto Raptors, na segunda partida das finais da NBA, empatando em 1 a 1 a série melhor de sete jogos.

O ala-armador Klay Thompson, que acabou lesionado, liderou o ataque dos Warriors com 25 pontos, enquanto o ala Kawhi Leonard conseguiu um duplo-duplo de 34 pontos e 14 rebotes, sendo o cestinha dos Raptors e da partida.

A terceira partida da série acontece na próxima quarta-feira no Oracle Arena de Oakland, na Califórnia, onde também será a quarta, na sexta-feira.

Presença de Obama

Depois de palestrar em São Paulo na última quinta-feira, o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, foi visto na Scotiabank Arena, em Toronto, para prestigiar o segundo jogo das finais da NBA. Ao lado de Adam Silver, comissário da principal liga de basquete do mundo, Obama foi conferir de perto a partida entre Golden State Warriors e Toronto Raptors.

O ex-presidente americano esteve no Brasil durante a semana passada para palestrar em um evento sobre economia e negócios digitais, na São Paulo Expo, capital paulista.

Durante sua passagem em solo brasileiro, Barack Obama encontrou-se com Pelé. A conversa entre os dois durou pouco mais de uma hora e, no fim do encontro, o eterno camisa 10 do Santos e da Seleção Brasileira entregou um uniforme do Brasil com dedicatória especial para o Obama.

Toronto Raptors e Golden State Warriors fazem a grande final da NBA na temporada 2018/19. Enquanto a equipe canadense vai em busca de seu primeiro título, os californianos querem solidificar sua dinastia e conquistar o terceiro troféu consecutivo.

(Com Gazeta Press e EFE)