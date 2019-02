Waldemar Lemos faz mistério sobre escalação do Timbu

O técnico Waldemar Lemos terá trabalho para escalar a equipe do Náutico que enfrenta o Vila Nova no próximo sábado, às 16h20 (de Brasília), no estádio Serra Dourada. Os principais problemas estão no setor defensivo, já que o goleiro titular Glédson está com o cotovelo esquerdo luxado, o zagueiro Renato Alves e o volante Derley cumprem suspensão automática.

A única alteração já sacramentada é a permanência do goleiro Gildeão com a camisa 1 do Timbu. Para a zaga, Lemos faz suspense. Uma das possibilidades pode ser Marlon, que está em fase final de recuperação de uma lesão na coxa esquerda.

‘Ainda não definimos quem entrará. Para a zaga, temos o Alex (Fraga) e o (Diego) Bispo. Já no meio campo, contamos com Elton e Lenon. Isso se não realizarmos mais alguma mudança na estrutura da equipe’, declarou o treinador, misterioso.

Comandados pelo preparador físico Carlos Bona, os jogadores do Náutico realizaram os trabalhos de condicionamento físico, na manhã desta terça-feira, nas areias da praia de Boa Viagem, em Recife. Os atletas ganharam folga nesta tarde e retornam às atividades nesta quarta-feira, quando realizam treinamento em dois períodos no CT Wilson Campos.