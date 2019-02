Waldemar Lemos aprova empate e dá folga no Dia dos Pais

O técnico Waldemar Lemos considerou o empate sem gols com o Grêmio-SP, neste sábado, na Arena Barueri, positivo para as pretensões do Náutico no Campeonato Brasileiro da Série B. Como prêmio, deu o domingo de Dia dos Pais de folga aos seus comandados. A reapresentação está marcada para às 8h30 (Brasília), de segunda-feira, nos Aflitos.

‘Suportamos os ataques adversários e criamos muitas chances. Com a ausência de Eduardo (Ramos), Élton jogou muito bem em sua segunda partida como titular. Estou muito satisfeito com o trabalho. Os jogadores se doam, são disciplinados, responsáveis e gostam de vestir a camisa do Náutico’, exaltou.

O zagueiro Marlon lamentou as chances desperdiçadas pelo time. Apesar das ausências do atacante Kieza e de Eduardo Ramos, acredita que o Náutico poderia sair com a vitória. ‘Quando sai um ou dois, os outros precisam estar preparados para manter o nível e isso tem ocorrido. Tivemos chance para matar o jogo. Se houvesse mais tranquilidade, sairíamos com os três pontos’, comentou.

A próxima rodada do terceiro colocado com 27 pontos será contra o São Caetano, em casa. Nenhum jogador está suspenso e o desfalque pode ser o atacante Alexandro, substituído no início do jogo deste sábado. ‘O jogador torceu a parte externa do tornozelo. A região está imobilizada e vamos iniciar o tratamento. Não parece ter afetado o osso, mas os ligamentos’, explicou o médico Fábio Ribas.