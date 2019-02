Wada anucia 107 antidopings positivos antes dos Jogos de Londres

A Agência Mundial Antidoping (Wada) anunciou nesta terça-feira que 107 atletas foram pegos em exames antidopings realizados nos seis primeiros meses do ano. Os testes no período que antecede os Jogos Olímpicos de Londres-2012 fazem parte da estratégia da entidade para evitar fraudes durante o evento.

‘Não dá para dizer quantos destes atletas se classificariam para as Olimpíadas, mas isso era o que eles ambicionavam e estou satisfeito em dizer que não estão com a gente aqui em Londres’, disse o presidente da entidade John Fahey. ‘Atletas que se dopam devem saber que suas chances de não serem pegos são as menores que já existiram’, completou.

Os Jogos Olímpicos de Londres têm início oficial da próxima sexta-feira, dia 27 de julho, mas a Wada começou a fazer exames já no último dia 16, quando a Vila Olímpica foi aberta aos atletas. Segundo a entidade, cerca de 300 já testes foram realizados e todos deram negativo.

O plano da entidade é realizar cerca de 5 mil exames até o dia 12 de agosto, quando chegam ao fim as Olimpíadas de Londres-2012. Os testes realizados durante o período olímpico são guardados por oito anos, para que possíveis alterações nas amostras possam ser analisadas. ‘Estes esforços antes dos Jogos estão dando resultados’, avaliou Fahey.

Na última semana, a norte-americana Crystal Cox perdeu a medalha de ouro conquistada com o time dos Estados Unidos no revezamento 4x400m nas Olimpíadas de Atenas-2004. Em 2010, ela confessou ter usado substâncias proibidas entre 2001 e 2004, e aceitou a suspensão de quatro anos e o cancelamento de todos os resultados obtidos no período.