A Expedição Vozes do Futebol, projeto de VEJA, em parceria com a Mercedes-Benz, que busca grandes histórias envolvendo a maior paixão nacional, chegou nesta segunda-feira a Campinas, no interior de São Paulo, onde visitou a Livraria Pontes, especializada em publicações de futebol. O repórter Alexandre Senechal entrevistou o dono da loja, José Reinaldo Pontes, de 70 anos, que criou a livraria há meio século.

Pontes contou que a livraria se especializou em futebol no fim da década de 80, quando duas pessoas ligaram, do Rio de Janeiro e de Teresina pedindo um mesmo livro sobre a Ponte Preta. “Nesse momento, acendeu uma centelha na minha cabeça: essas pessoas não são torcedoras da Ponte Preta, estão comprando por outro tipo de interesse. Eu sou livreiro e me interessa atender esse público.”

Ele, então, rodou pelas cidades brasileiras que possuem clubes de futebol, em busca de publicações sobre o assunto, e viu seu negócio prosperar. Pontes, que hoje tem sua própria editora, contou como a literatura esportiva se desenvolveu no Brasil e histórias de sua dedicação ao futebol. Confira a entrevista publicada no Facebook de VEJA: