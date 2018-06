A Expedição Vozes do Futebol, projeto de VEJA em parceria com a Mercedes-Benz – que buscou grandes histórias e personagens sobre a maior paixão nacional –, chegou ao último destino da viagem, a cidade de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. O município na região metropolitana do Rio é a sede do Esporte Clube Atlético Carioca, time da quarta divisão do Campeonato Carioca e a nova equipe de Túlio Maravilha.

O presidente da agremiação é Maicon Villela, torcedor fanático do Botafogo e que tinha dois sonhos na vida: criar um time e ver seu ídolo – o folclórico atacante que já jogou pela seleção brasileira – vestir a camisa da equipe. Ele conseguiu. Túlio jogará a competição estadual e vai tentar ajudar o Atlético Carioca na campanha de 2018. Tudo isso aos 48 anos.

A Expedição Vozes do Futebol percorreu o Brasil, ao longo de quarenta dias, passando pelas cinco macrorregiões do país e por quinze estados, visitando dez cidades, para mostrar o impacto do esporte mais praticado no mundo na vida de brasileiros com perfis completamente distintos.