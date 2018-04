A Expedição Vozes do Futebol, projeto de VEJA em parceria com a Mercedes-Benz – que busca grandes histórias e personagens sobre a maior paixão nacional –, chegou a Vitória da Conquista (BA), oitava cidade do percurso, para conversar com Ederlane Amorim, fundador e presidente do Primeiro Passo. Ex-jogador, ele conta sobre o projeto social que se tornou um time profissional em 2005.

Desde 2007 na primeira divisão do Campeonato Baiano, ele fala das dificuldades de ser presidente de um clube pequeno, do sonho de chegar à Série A do Campeonato Brasileiro e ser campeão mundial. A entrevista completa:

A Expedição Vozes do Futebol percorrerá o Brasil ao longo de quarenta dias, passando pelas cinco macrorregiões e por quinze Estados, visitando dez cidades, para mostrar o impacto do esporte mais praticado no mundo na vida de brasileiros com perfis completamente distintos.