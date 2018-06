A Expedição Vozes do Futebol, projeto de VEJA em parceria com a Mercedes-Benz – que buscou grandes histórias e personagens sobre a maior paixão nacional –, esteve no povoado do Bonfim do Amianto, no coração do sertão da Bahia. A comunidade não conta com cinemas, teatros ou grandes parques, então eles só tem uma diversão: o futebol. O time amador do local atende pela alcunha de Real Madrid, apesar de não ter nenhuma semelhança com os espanhóis.

VEJA conversou com três membros da “filial” sertaneja do clube mais vitorioso da Europa. Os entrevistados foram Nivaldo Ventura de Almeida, o responsável por costurar as bolas de futebol e presidente do time, Reginaldo da Silva, funcionário de uma olaria e zagueiro, e Joaquim Libarino dos Santos Filho, padeiro e volante da equipe.

A Expedição Vozes do Futebol percorreu o Brasil, ao longo de quarenta dias, passando pelas cinco macrorregiões do país e por quinze estados, visitando dez cidades, para mostrar o impacto do esporte mais praticado no mundo