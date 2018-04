A Expedição Vozes do Futebol, projeto de VEJA em parceria com a Mercedes-Benz – que busca grandes histórias e personagens sobre a maior paixão nacional –, chegou a Cariacica (ES), nona e penúltima cidade da viagem, e conversou com Dácio Ferreira, torcedor símbolo de um dos mais tradicionais equipes do Estado, a Desportiva Ferroviária. Ele falou sobre o programa Maquinista Grená, que dá vida ao mascote do clube para atrair mais torcedores e realizar ações pela cidade.

Coordenador do projeto, Ferreira conseguiu dar vida ao mascote em 2016, por meio de rifas vendidas aos torcedores. Hoje, ele é responsável por cuidar da fantasia e por participar de ações envolvendo-o, como visitas a hospitais, para animar crianças. Veja abaixo a entrevista completa:

A Expedição Vozes do Futebol percorrerá o Brasil, ao longo de quarenta dias, passando pelas cinco macrorregiões do país e por quinze estados, visitando dez cidades, para mostrar o impacto do esporte mais praticado no mundo na vida de brasileiros com perfis completamente distintos.