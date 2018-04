A Expedição Vozes do Futebol, projeto de VEJA em parceria com a Mercedes-Benz – que busca grandes histórias e personagens sobre a maior paixão nacional –, chegou a São Gonçalo (RJ), décima e última cidade da viagem, para conversar com Paulinho das Arábias, apelido de Paulo Roberto Ferreira Primo, que jogou por Corinthians, Flamengo e Palmeiras, e foi um dos primeiros jogadores brasileiros a jogar na Arábia Saudita.

O jogador conta sobre sua passagem pelo futebol de Curaçao e sua transferência para a Arábia Saudita, levando pelo treinador Jair Pereira. Paulinho fala de como foi contratado pelo Corinthians, quando ainda jogava pelo CRB, e como escapou do incêndio no edifício Joelma, em São Paulo, em 1974, que deixou 191 mortos.

A Expedição Vozes do Futebol percorrerá o Brasil, ao longo de quarenta dias, passando pelas cinco macrorregiões do país e por quinze estados, visitando dez cidades, para mostrar o impacto do esporte mais praticado no mundo na vida de brasileiros com perfis completamente distintos.