A Expedição Vozes do Futebol, projeto de VEJA em parceria com a Mercedes-Benz – que buscou grandes histórias e personagens sobre a maior paixão nacional –, foi para Fortaleza, para conhecer a rotina do ex-goleiro do São Paulo e agora técnico do Fortaleza, Rogério Ceni, e também de um dos maiores ídolos do time cearense, o ex-atacante Clodoaldo, que trabalha como embaixador de projetos sociais do clube.

Rógerio Ceni assumiu o comando técnico do Fortaleza neste ano, após sua primeira experiência na profissão com o São Paulo, em 2017, que durou oito meses. Agora no clube cearense, Rogério tenta subir o time à elite do futebol brasileiro. A história de Clodoaldo no Fortaleza começou em 1996, como jogador da base do clube, morando em um alojamento debaixo da arquibancada até se tornar um dos símbolos e ídolos da equipe do Pici.

A Expedição Vozes do Futebol percorreu o Brasil, ao longo de quarenta dias, passando pelas cinco macrorregiões do país e por quinze estados, visitando dez cidades, para mostrar o impacto do esporte mais praticado no mundo na vida de brasileiros com perfis completamente distintos.