A Expedição Vozes do Futebol, projeto de VEJA em parceria com a Mercedes-Benz, que busca grandes histórias e personagens sobre a maior paixão nacional, esteve na sexta-feira em Goiânia, capital de Goiás, para conhecer o Futebol na Praça, projeto para ensinar o esporte para crianças de todas as idades. O repórter Alexandre Senechal se encontrou com Carlos Tony, criador do plano.

Tony iniciou o programa há três anos, para ensinar o filho de sete anos a jogar futebol com todos os fundamentos, na praça Berimbau, em Goiânia. Com o tempo, outras crianças apareceram interessadas em participar dos treinamentos, aumentando o propósito. Há dois anos, as aulas acontecem no Centro Esportivo Jardim Guanabara, e está com mais de 40 alunos.

Confira a entrevista e as histórias de Carlos Tony publicada no Facebook de VEJA: