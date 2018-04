A Expedição Vozes do Futebol, projeto de VEJA em parceria com a Mercedes-Benz – que busca grandes histórias e personagens sobre a maior paixão nacional –, chegou a Aracaju (SE), sétima cidade da expedição, para conversar com o ex-atacante e atualmente técnico Washington, o Coração Valente. Na Orla do Atalaia, em frente à Federação Sergipana de Tênis, ele falou de seu trabalho dirigindo o Vitória da Conquista e sobre os cursos que fez para exercer a nova função.

Washington também lembrou dos problemas de coração, que atrapalharam sua carreira, de sua recuperação e o retorno, transformando-se no maior artilheiro em uma única edição do Campeonato Brasileiro. Aguardando novo convite para trabalhar como técnico, ex-jogador contou sobre as experiências nos times pelos quais passou.

A Expedição Vozes do Futebol percorrerá 8.702 quilômetros de estradas ao longo de 40 dias, passando pelas cinco macro-regiões do país e por quinze Estados, visitando dez cidades, para mostrar o impacto do esporte mais praticado no mundo na vida de brasileiros com perfis completamente distintos.