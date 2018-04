A Expedição Vozes do Futebol, projeto de VEJA em parceria com a Mercedes-Benz – que busca grandes histórias e personagens sobre a maior paixão nacional –, esteve em Vitória da Conquista e conversou com Claudir Oliveira, campeão brasileiro com o Bahia em 1988 e fundador do time feminino de futebol Juventude Esportiva.

Oliveira conta das dificuldades no começo e da evolução do projeto ao lado da esposa e da filha, zagueira como o pai. O objetivo é chegar na primeira divisão do Campeonato Brasileiro para conseguir profissionalizar o time, que hoje disputa o Campeonato Baiano, mas pagando apenas uma ajuda de custo às atletas. Veja a entrevista completa:

A Expedição Vozes do Futebol percorrerá o Brasil, ao longo de quarenta dias, passando pelas cinco macrorregiões do país e por quinze estados, visitando dez cidades, para mostrar o impacto do esporte mais praticado no mundo na vida de brasileiros com perfis completamente distintos.