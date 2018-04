Antônio César da Silva, também conhecido como Baianinho, é barbeiro há seis anos e tem um salão próximo ao Centro de Treinamento do Caju, pertencente ao Atlético-PR. Começou cortando o cabelo de Bruno Costa, da base do clube, e depois caiu no gosto de outros jogadores por seu estilo. O goleiro Wéverton, atualmente no Palmeiras, é cliente fiel e seu estilo agradou muita gente pelo Brasil, que agora corre para ter o corte apelidado de “Navalhado, desconectado, no topo by Baianinho”.

