A Expedição Vozes do Futebol, projeto de VEJA em parceria com a Mercedes-Benz – que busca grandes histórias e personagens sobre a maior paixão nacional -, chegou no fim de semana na sexta cidade da viagem, Jaboatão dos Guararapes, vizinha a Recife, capital de Pernambuco. Na cidade, o repórter Alexandre Senechal conversou com Mauro Shampoo, ex-jogador do Íbis, considerado o pior time do mundo nos anos 1980 e 1990. Ele se definiu como o melhor do pior, por ter sido o camisa 10 e jogador mais famoso do time.

Dono de um salão de cabeleireiro, chamado de Arena Shampoo, ele contou sobre sua passagem pelo Íbis e sobre sua atual profissão, aos 61 anos. Shampoo também falou de seu filme, vencedor de diversos prêmios em festivais pelo Brasil.

A Expedição Vozes do Futebol percorrerá 8.702 quilômetros de estradas ao longo de 40 dias, passando pelas cinco macro-regiões do país e por quinze Estados, visitando dez cidades, para mostrar o impacto do esporte mais praticado no mundo na vida de brasileiros com perfis completamente distintos.