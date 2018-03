A Expedição Vozes do Futebol, novo projeto de VEJA, em parceria com a Mercedes-Benz, já está rodando o Brasil e chegou neste domingo a São José dos Pinhais, na região metropolitana da capital paranaense Curitiba. A viagem, que busca grandes histórias envolvendo a maior paixão nacional, encontrou um talento do futebol feminino: Manuella Olivan, jogadora de 12 anos, que já sonha com um futuro brilhante no esporte.

Ao lado do pai Guido Olivan, “Manu” falou sobre sua rotina de atleta adolescente, em entrevista ao repórter Alexandre Senechal, no projeto social Camisa 10. Manu treina cinco vezes por semana, geralmente com meninos, e consegue se destacar apesar da diferença de força e tamanho. Mas, apesar de desenvolver seu jogo, gostaria mesmo de atuar em campeonatos femininos. “Não adiante eu ficar jogando só com meninos, porque no futuro eu quero jogar com meninas”.

O pai, que leva a filha uma vez por mês para treinar em um importante time de São Paulo, acredita no desenvolvimento do futebol feminino. “A distância para o masculino ainda é muito grande. Elas querem mais oportunidade, visibilidade, investimento. E isso a gente vê que aos poucos está acontecendo, com mais mulheres nas federações, buscando espaço. “

Fã de Gabi Nunes, Marta e Cristiane, Manu sonha alto. “Gostaria de jogar num time fora do Brasil, nos Estados Unidos, e na seleção brasileira. Chegar ao topo mesmo. “ Confira, abaixo, a entrevista completa de Manuella Olivan: