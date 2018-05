A Expedição Vozes do Futebol, projeto de VEJA em parceria com a Mercedes-Benz – que buscou grandes histórias e personagens sobre a maior paixão nacional –, foi até Marabá, no Pará, para conhecer o Gavião Kyikatejê Futebol Clube, time de futebol fundado em 2009 por um grupo de índios e que já chegou a disputar a primeira divisão do Campeonato Paraense.

Atualmente, o Gavião participa da segunda divisão do Campeonato Paraense e luta pelo acesso. Quase 100% do elenco do time é formado por jogadores indígenas, que sonham em levar o clube a um patamar nacional, disputando uma Copa do Brasil e uma divisão do Campeonato Brasileiro.

A Expedição Vozes do Futebol percorreu o Brasil, ao longo de quarenta dias, passando pelas cinco macrorregiões do país e por quinze estados, visitando dez cidades, para mostrar o impacto do esporte mais praticado no mundo na vida de brasileiros com perfis completamente distintos.