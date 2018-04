A Expedição Vozes do Futebol, projeto de VEJA em parceria com a Mercedes-Benz – que busca grandes histórias e personagens sobre a maior paixão nacional –, visitou São Lourenço da Mata, vizinha a Jaboatão dos Guararapes (Pernambuco), sexta cidade do percurso. O repórter Alexandre Senechal conversou com Flavinho Lira, ex-jogador profissional e coordenador de projeto social que constrói campos e dá aulas de futebol para crianças em situação de risco.

Aposentado aos 31 anos, por lesão no joelho, o ex-jogador de Santa Cruz, Náutico e América-MG falou do Projeto Sensação, em parceria com a ONG Love Football, que existe desde 2009, com crianças a partir de cinco anos. Lira iniciou sua participação enquanto jogava e passou se dedicar totalmente ao projeto ao terminar a carreira.

A Expedição Vozes do Futebol percorrerá 8.702 quilômetros de estradas ao longo de 40 dias, passando pelas cinco macro-regiões do país e por quinze Estados, visitando dez cidades, para mostrar o impacto do esporte mais praticado no mundo na vida de brasileiros com perfis completamente distintos.