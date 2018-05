A Expedição Vozes do Futebol, projeto de VEJA em parceria com a Mercedes-Benz – que buscou grandes histórias e personagens sobre a maior paixão nacional –, passou pela cidade de Recife (PE) e conheceu o projeto da ONG love.fútbol, especializada em erguer quadras para a prática do esporte pelo mundo. Os entrevistados são Manoel Ferreira da Silva Júnior, o Mano, diretor da ONG, e Flavinho Lira, treinador de futebol e membro da love.fútbol.

A Expedição Vozes do Futebol percorreu o Brasil, ao longo de quarenta dias, passando pelas cinco macrorregiões do país e por quinze estados, visitando dez cidades, para mostrar o impacto do esporte mais praticado no mundo na vida de brasileiros com perfis completamente distintos.