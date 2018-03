Começou nesta sexta-feira um novo projeto de VEJA, em parceria com a Mercedes-Benz, que viajará o Brasil em busca das grandes histórias envolvendo a maior das paixões nacionais. Batizada como Expedição Vozes do Futebol, a iniciativa percorrerá 8 702 quilômetros de estradas ao longo de 40 dias, passando pelas cinco macro-regiões do país e por quinze Estados, para mostrar o impacto do esporte mais praticado no mundo na vida de brasileiros com perfis completamente distintos. A equipe formada pelo repórter Alexandre Senechal, o fotógrafo Jonne Roriz e o assistente de fotografia Leonardo Orestes acompanhará o cotidiano dos personagens mais marcantes em texto, foto e vídeo.

A cada quinze dias, VEJA publicará em suas páginas impressas as principais histórias da jornada. A cobertura diária da expedição será registrada no site de VEJA e nos perfis da revista no Facebook e Instagram. Quem quiser seguir de perto os passos da equipe deve procurar por postagens com hashtag #ExpediçãoVozesDoFutebol. Haverá ainda dez mini-documentários, que poderão ser vistos no site de VEJA e em nossas plataformas digitais.

A primeira parada da Expedição Vozes do Futebol será em São José dos Pinhais, na região metropolitana da capital paranaense Curitiba. De lá, o time seguirá na direção norte rumo a Marabá – com paradas em Campinas e Goiânia –, no Estado do Pará. Na sequência, o caminhão que carregará a equipe de VEJA passará pelo litoral nordestino (nas cidades de Fortaleza, Jaboatão dos Guararapes e Aracaju) antes de chegar a Vitória da Conquista, na Bahia. Por fim, a expedição chegará às cidades de Cariacica, no Espírito Santo, e São Gonçalo, no Rio de Janeiro, antes de retornar a base, em São Bernardo do Campo. A todos, boa viagem e bom jogo!