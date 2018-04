A Expedição Vozes do Futebol chegou a Fortaleza, quinta cidade do projeto de VEJA em parceria com a Mercedes-Benz, que busca grandes histórias e personagens sobre a maior paixão nacional. O entrevistado desta terça-feira foi o ex-atacante Clodoaldo, ídolo do Fortaleza e atual Embaixador de Projetos Sociais do clube.

A entrevista foi no estádio Alcides Santos e Clodoaldo contou sobre sua relação com jovens dentro de unidades sociais e como o esporte pode ajudar na recuperação. O ex-atacante também falou de seu começo de carreira, das dificuldades que passou antes de brilhar pelo Fortaleza e comentou sobre sua passagem pelo maior rival, o Ceará.