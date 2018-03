A Expedição Vozes do Futebol, projeto de VEJA em parceria com a Mercedes-Benz, esteve na última segunda-feira em Campinas, no interior de São Paulo, em busca de personagens e histórias sobre a maior paixão nacional. Depois de visitar a Livraria Pontes, especializada em publicações de futebol, o repórter Alexandre Senechal se encontrou com Chicão, ex-atacante com passagens por Ponte Preta, Botafogo e Coritiba medalhista de prata com a seleção brasileira nos Jogos Olímpicos de Los Angeles-1984.

Chicão, de 55 anos, superou um derrame e quatro acidentes vasculares cerebrais (AVCs) e pratica o esporte até hoje – só foi proibido pelos médicos de cabecear a bola. “É difícil de largar. Sou do futebol desde que eu nasci e se tirar o futebol de mim eu posso morrer.” Confira abaixo, a entrevista com Francisco Carlos Martins Vidal, o Chicão:

A Expedição Vozes do Futebol percorrerá 8.702 quilômetros de estradas ao longo de 40 dias, passando pelas cinco macro-regiões do país e por quinze Estados, para mostrar o impacto do esporte mais praticado no mundo na vida de brasileiros com perfis completamente distintos.