Cidade de clubes como Guarani e Ponte Preta, Campinas respira futebol. No vídeo abaixo, três personagens que têm grande importância no desenvolvimento dessa paixão no interior de São Paulo: Elizabeth Décourt, filha de Geraldo Décourt, o introdutor de futebol de mesa no Brasil; José Reinaldo Pontes, publisher e dono de uma livraria com mais de 1.500 livros de futebol; e João Baptista de Camargo, que aos 84 anos ainda joga futebol.

A Expedição Vozes do Futebol é um projeto de VEJA em parceria com a Mercedes-Benz – que busca grandes histórias e personagens sobre a maior paixão nacional. Esse vídeo foi gravado na segunda parada, em Campinas.