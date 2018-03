A Expedição Vozes do Futebol, projeto de VEJA em parceria com a Mercedes-Benz, que busca grandes histórias e personagens sobre a maior paixão nacional, esteve em Goiânia, na sexta-feira com, no CT do Esporte Clube Goiás com o ex-jogador Cacau, atacante do clube dos anos 1980, com passagem pelo Corinthians, e seu filho, Léo Teles, atualmente na equipe. Ambos estiveram em um bate-papo com o repórter Alexandre Senechal .

O dois falaram da amor pelo clube que os revelou e o que fizeram retornar à equipe, mesmo com chances de jogar em outros clubes. Hoje, o pai comenta os jogos do filho na televisão.

Confira a entrevista e as histórias de Carlos Tony publicada no Facebook de VEJA:

A Expedição Vozes do Futebol percorrerá 8.702 quilômetros de estradas ao longo de 40 dias, passando pelas cinco macro-regiões do país e por quinze Estados, para mostrar o impacto do esporte mais praticado no mundo na vida de brasileiros com perfis completamente distintos.