A Expedição Vozes do Futebol, projeto de VEJA em parceria com a Mercedes-Benz – que buscou grandes histórias e personagens sobre a maior paixão nacional –, conheceu um dos maiores acervos de camisas de futebol do Brasil, na cidade de Cariacica, na região metropolitana de Vitória, capital do Espírito Santo. William de Oliveira Vieira , conhecido como Cabeleira, é quem cuida da coleção com quase 2 000 uniformes de times de todo o país.

Cabeleira conta que a coleção começou graças a paixão de um professor, que o presenteou com a primeira camisa. Ainda quando dispunha apenas de 10 itens, foi roubado e teve de começar tudo do zero. Foi isso que o motivou a levar o negócio a sério e construir o acervo que tem hoje.