Daiane Braga, Lorraine Caixeta, Sara Stephanie de Souza e Lorraynne Macedo são quatro jogadoras de futebol feminino do Clube Jaó, time de Goiânia que é o atual campeão estadual da modalidade. Para vencer a competição, as atletas tiveram de vencer apenas dois adversários, o Aliança e o Campineira – este último time montado às vésperas do torneio, treinado por Cristiane Monteiro dos Santos.

A história das cinco mulheres carrega em comum o sonho de ver o futebol feminino evoluir no cenário local e nacional. A luta é contra o preconceito, a falta de recursos e o amadorismo do esporte. Elas só continuam jogando e treinando por causa do amor que têm pela bola rolando.

A Expedição Vozes do Futebol é um projeto de VEJA em parceria com a Mercedes-Benz, que traz grandes histórias e personagens sobre a maior paixão nacional. O vídeo acima foi gravado com as entrevistadas na cidade de Goiânia, capital de Goiás.