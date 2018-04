Ainda em Fortaleza, quinta cidade da Expedição Vozes do Futebol, projeto de VEJA em parceria com a Mercedes-Benz – que busca grandes histórias e personagens sobre a maior paixão nacional – o repórter Alexandre Senechal conversou com Francisco Chagas, ex-jogador que comanda o projeto Associação Menina Olímpica, o AMO, para formação de atletas para o esporte.

Em um gramado da URBFor (Autarquia de Paisagismo e Urbanismo de Fortaleza), Chagas falou da criação do projeto em 2006, quando não existia formação para jogadoras no Ceará por causa do “machismo que impedia o futebol feminino de se desenvolver”. Hoje, 115 mulheres participam do AMO e 13 já foram convocadas para as seleções brasileira de base. Neste ano, há uma parceria com o Ceará Sporting Club para representar o clube no campeonato brasileiro feminino, por exigência de patrocinadores e CBF.

Gabi Neymar, Katrine Costa, Fátima Dutra e Amandinha, esta última quatro vezes eleita melhor jogadora do mundo de Futsal, passaram pelo AMO nesses 12 anos de projeto. Veja a entrevista completa com Francisco Chagas:

