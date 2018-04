A Expedição Vozes do Futebol, projeto de VEJA em parceria com a Mercedes-Benz – que buscou grandes histórias e personagens sobre a maior paixão nacional –, fez a última entrevista da série, na cidade de São Gonçalo (RJ), com Natane Vicente, ex-jogadora e treinadora do Projeto Karanba, que trabalha na formação educacional e futebolística de crianças carentes, criado pelo ex-jogador norueguês, Tommy Nielsen.

Natane foi jogadora do projeto e desde 2016 ajuda a educar o time sub-9 masculino e a equipe feminina. Chegou a jogar profissionalmente no Brasil e falou das dificuldades e preconceitos que sofreu na carreira. Disputou o Campeonato Brasileiro de 2017 pelo Duque de Caxias, e se aposentou para tonar-se professora de Educação Física.

A Expedição Vozes do Futebol percorreu o Brasil, ao longo de quarenta dias, passando pelas cinco macrorregiões do país e por quinze estados, visitando dez cidades, para mostrar o impacto do esporte mais praticado no mundo na vida de brasileiros com perfis completamente distintos.