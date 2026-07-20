Volta do Brasileirão após a Copa: onde assistir e horários dos jogos desta semana
Seis partidas da 19ª rodada vão acontecer entre terça, 21, e quinta, 23; saiba onde assistir
Com o fim da Copa do Mundo de 2026 neste domingo, 19, as atenções dos torcedores brasileiros voltam para o Campeonato Brasileiro nesta semana. A 19ª rodada começou na última quinta-feira, 16, antes mesmo da final do Mundial, e será concluída com seis partidas distribuídas entre terça, 21, e quinta, 23.
A retomada tem peso especial porque encerra a longa intertemporada concedida aos clubes. O período serviu para recuperar jogadores, ajustar sistemas táticos e movimentar o mercado de transferências.
O Palmeiras retorna como líder, com 41 pontos em 18 partidas, e visita o Coritiba na quarta-feira. O Flamengo, segundo colocado com 34 pontos e um jogo a menos, enfrenta a Chapecoense fora de casa na mesma noite.
Outro confronto de destaque é Internacional e Cruzeiro, no Beira-Rio. O duelo coloca frente a frente duas equipes que estão na parte de baixo da tabela e precisam somar pontos. São Paulo e Athletico-PR também fazem um jogo importante no Morumbis, enquanto Atlético-MG e Bahia abrem a programação na terça-feira. O encerramento da rodada ficará por conta de Corinthians e Remo, na quinta-feira.
Jogos do Brasileirão nesta semana e onde assistir:
Terça-feira, 21 de julho
- 19h30 – Atlético-MG x Bahia – Sportv e Premiere
Quarta-feira, 22 de julho
- 19h30 – Coritiba x Palmeiras – Prime Video
- 21h30 – São Paulo x Athletico-PR – TV Globo, ge tv e Premiere
- 21h30 – Internacional x Cruzeiro – TV Globo e Premiere
- 21h30 – Chapecoense x Flamengo – TV Globo e Premiere
Quinta-feira, 23 de julho
- 19h30 – Corinthians x Remo – Sportv e Premiere