Volta do Brasileirão após a Copa: onde assistir e horários dos jogos desta semana

Ler Resumo





Com o fim da Copa, as atenções voltam ao Campeonato Brasileiro. A 19ª rodada se completa esta semana com seis jogos cruciais, encerrando a intertemporada. Palmeiras, líder, e Flamengo, vice, entram em campo, além de duelos importantes na parte de baixo da tabela. Confira a programação completa para não perder nenhum lance.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Com o fim da Copa do Mundo de 2026 neste domingo, 19, as atenções dos torcedores brasileiros voltam para o Campeonato Brasileiro nesta semana. A 19ª rodada começou na última quinta-feira, 16, antes mesmo da final do Mundial, e será concluída com seis partidas distribuídas entre terça, 21, e quinta, 23.

A retomada tem peso especial porque encerra a longa intertemporada concedida aos clubes. O período serviu para recuperar jogadores, ajustar sistemas táticos e movimentar o mercado de transferências.

O Palmeiras retorna como líder, com 41 pontos em 18 partidas, e visita o Coritiba na quarta-feira. O Flamengo, segundo colocado com 34 pontos e um jogo a menos, enfrenta a Chapecoense fora de casa na mesma noite.

Outro confronto de destaque é Internacional e Cruzeiro, no Beira-Rio. O duelo coloca frente a frente duas equipes que estão na parte de baixo da tabela e precisam somar pontos. São Paulo e Athletico-PR também fazem um jogo importante no Morumbis, enquanto Atlético-MG e Bahia abrem a programação na terça-feira. O encerramento da rodada ficará por conta de Corinthians e Remo, na quinta-feira.

Continua após a publicidade

Jogos do Brasileirão nesta semana e onde assistir:

Terça-feira, 21 de julho

19h30 – Atlético-MG x Bahia – Sportv e Premiere

Quarta-feira, 22 de julho

Continua após a publicidade

19h30 – Coritiba x Palmeiras – Prime Video

21h30 – São Paulo x Athletico-PR – TV Globo, ge tv e Premiere

21h30 – Internacional x Cruzeiro – TV Globo e Premiere

21h30 – Chapecoense x Flamengo – TV Globo e Premiere

Quinta-feira, 23 de julho

19h30 – Corinthians x Remo – Sportv e Premiere