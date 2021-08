Volta de Simone Biles e decisões para brasileiros: o que ver em Tóquio

O Brasil vive entre a noite desta segunda-feira, 2, e o fim da manhã de terça-feira, 3, um dos dias mais importantes em sua caminhada nos Jogos Olímpicos de Tóquio. O objetivo do Comitê Olímpico do Brasil (COB) é superar o recorde de 19 medalhas conquistadas na Rio-2016 (já tem 10) e, para isso, precisará confirmar as expectativas otimistas em algumas das três finais garantidas desta madrugada: 400m com barreira, com Alison dos Santos, no salto com vara, com o atual campeão Thiago Braz, e na regata final da classe 49r FXm, na vela, com Martine Grael e Kahena Kunze, também defensoras do título.

Isaquias Queiroz na canoagem e as seleção brasileiras masculinas de futebol e de vôlei também têm jogos decisivos. Dentre as estrelas internacionais, destaque para o retorno da ginasta americana Simone Biles, que se recuperou de um quadro de problemas de saúde mental, e decidiu disputar a final nas traves.

Isaquias Queiroz, dono de três medalhas na Rio-2016, disputa a semifinal da competição por duplas na canoagem, ao lado de Jacky Godmann, a partir das 21h44. Caso avancem, eles disputarão a final às 23h53. Outra jovem esperança nacional é Alison dos Santos, o Piu, que disputa a final dos 400 metros com barreias a partir das 0h20. Aos 27 anos, o brasileiro fez a segunda melhor marca da semifinal e tem chances reais de medalha em sua primeira Olimpíada.

Martine Grael e Kahena Kunze competem na classe 49er FX, em final adiada para hoje em razão da falta de vento, buscando o bicampeonato olímpico. As brasileiras chegam à última regata com 70 pontos perdidos, o mesmo que as holandesas Annemiek Bekkering e Annette Duetz. líderes da competição, e com as alemãs Tina Lutz e Susann Beucke (- 73 pontos) na cola. A dupla que terminar a prova com menos pontos perdidos será a campeã. A regata começa à 0h33 de terça.

À 1h, outra seleção que defende o título, a de vôlei masculino, abre as quartas de final contra anfitrião Japão. Às 5h, liderada pelo artilheiro Richarlison, a seleção brasileira de futebol encara o bom time do México pela semifinal, em Kashima, numa reedição da final de Londres-2012, vencida pelos mexicanos. Um pouco mais tarde, às 5h50, Simone Biles será a atração na final individual da trave. Por problemas pessoais, ela abriu mão de participar da final individual geral, do salto, das barras assimétricas e do solo.

A última esperança de medalha do país será Thiago Braz, campeão do salto com vara na Rio-2016. Ele saltou 5,75m, mesma marca de 11 dos 14 classificados à final (os outros três saltaram 5,65m). O sueco Armand Duplantis, de 21 anos, dono do recorde mundial de 6.15m é o favorito para a decisão, marcada para 7h20.

A Olimpíada de Tóquio é transmitida pelos canais do Grupo Globo e pela BandSports. A Rede Globo detém a exclusividade em TV aberta e promete 12 horas diárias de programação olímpica. Na TV por assinatura, o evento será exibido nos quatro canais do SporTV e no BandSports. Os jogos também serão distribuídos no serviço de streaming Globoplay.

O que ver nos Jogos de Tóquio (horários de Brasília):

Segunda-feira, 2

21h44 – Canoagem masculina em duplas 1000m

Semifinal – Isaquias Queiroz e Jacky Godmann

22h – Vôlei de praia feminino

Quartas de final – Ana Patrícia e Rebecca x Suíça

Terça-feira, 3

00h20 – Atletismo 400m com barreiras masculino

Final – Alison dos Santos

00h33 – Vela 49er FX feminino

Regata por medalha – Martine Grael e Kahena Kunze

1h – Vôlei de quadra masculino

Quartas de final / Brasil x Japão

3h33 – Vela Nacra 17 misto

Regata por medalha / Samuel Albrecht e Gabriela Nicolino

5h – Futebol masculino

Semifinal – Brasil x México

5h – Boxe peso leve feminino

Quartas de final /Beatriz Ferreira (BRA) x Raykhona Kodirova (UZB)

5h48 – Ginástica artística trave de equilíbrio feminino /

Final – Flávia Saraiva e Simone Biles

6h18 – Boxe peso leve masculino

Quartas de final – Wanderson Oliveira (BRA) x Andy Cruz (CUB)

6h50 – Boxe peso pesado masculino

Semifinal – Abner Teixeira (BRA) x Julio La Cruz (CUB)

7h20 – Atletismo salto com vara masculino

Final – Thiago Braz