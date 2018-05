Vôlei: Tifanny Abreu passa por cirurgia de feminização facial

A jogadora de vôlei Tifanny Abreu revelou em suas redes sociais que passou por uma cirurgia de feminização facial, um procedimento que suaviza traços do rosto para deixá-lo com aspecto mais feminino. A operação ocorreu em Málaga, na Espanha, onde a primeira atleta trans do vôlei nacional passa férias após eliminação do Vôlei Bauru na Superliga feminina.

Na imagem postada em seu Instagram Stories, Tifanny aparece com o nariz enfaixado e o rosto bastante inchado. A atleta iniciou a transição de gênero em 2012, com tratamento hormonal, e completou em 2014, com a cirurgia de adequação sexual, feita também na Europa, na época em que atuava na Itália. A liberação para atuar no vôlei feminino ocorreu em 2017.

Tifanny foi uma jogadoras de maior destaaue da Superliga 2018 e tem seu nome especulado para as próximas convocações da seleção brasileira. Seu sucesso levantou acalorados debates sobre a participação de atletas trans no esporte.

A Federação Internacional de Vôlei (FIVB) prometeu estudar o assunto e implementar um sistema próprio de elegibilidade para estes casos. Por enquanto, seguindo as recomendações do Comitê Olímpico Internacional (COI), Tifanny está liberada para atuar pelo Bauru.