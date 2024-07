Vôlei, tênis, boxe e mais: o que assistir da Olimpíada de Paris nesta quarta, 31

O quinto dia oficial de Olimpíada tem uma programação cheia, que vai da madrugada até a noite, no horário de Brasília.

Entre atletas brasileiros, a programação começa já cedo. Às 3h, no horário de Brasília, Djenyfer Arnold e Vittoria Lopes competem no triatlo individual feminino. A prova masculina, com Miguel Hidalgo e Manoel Messias, começa um pouco mais tarde, às 5h45.

+ Quadro de medalhas – Olimpíadas Paris 2024

Ainda na madrugada brasileira, às 4h, Brasil e Polônia se enfrentam no vôlei masculino.

Bia Ferreira, do boxe, faz sua luta das quartas de final às 8h08, um pouco antes de Bia Haddad Maia e Luisa Stefani entrarem em quadra pelo tênis duplas femino, às 8h30.

Às 12h, a seleção feminina de futebol, de Marta e cia, pega a Espanha, atual campeã mundial.

Veja abaixo a programação completa, no horário de Brasília, dos Jogos Paris 2024 para quarta-feira, 31 de agosto:

3:00 Triatlo F – Final

3:30 Badminton Ind M – Fase de Grupos

3:30 Badminton Ind F – Fase de Grupos

4:00 Handebol M – Grupo B: NOR x HUN

4:00 Tiro Rifle 50m 3 posições M – Qualificação

4:00 Tiro Fossa F – Qualificação Dia 2

4:00 Vôlei M – Grupo B: POL x BRA

4:00 Vôlei de Praia M – Grupo E: CZE x AUT

4:30 Remo Double Skiff Leve M – Final C

4:42 Remo Double Skiff Leve F – Final C

4:54 Remo Single Skiff M – Semifinais C/D

5:00 Hipismo Adestramento Equipe – GP Dia 2

5:00 Hóquei na Grama F – Grupo B: ARG x ESP

5:00 Judô 70kg F – 1ª rodada

5:00 Judô 90kg M – 1ª rodada

5:00 Tênis de Mesa Ind M – 2ª Rodada

5:00 Tênis de Mesa Ind F – 2ª Rodada

5:00 Vôlei de Praia F – Grupo F: SUI x GER

5:14 Remo Single Skiff F – Semifinais C/D

5:28 Judô 70kg F – 2ª rodada

5:28 Judô 90kg M – 2ª rodada

5:30 Hóquei na Grama F – Grupo B: RSA x GBR

5:34 Remo Dois Sem M – Semifinais

5:54 Remo Dois Sem F – Semifinais

6:00 Basquete F – Grupo A: PUR x ESP

6:00 Boxe 57kg M – Oitavas

6:00 Handebol M – Grupo A: CRO x GER

6:00 Natação 200m peito F – Eliminatórias

6:00 Natação 200m costas M – Eliminatórias

6:00 Natação 200m borboleta F – Eliminatórias

6:00 Saltos Ornamentais Plataforma Sincronizada F – Final

6:00 Vôlei de Praia F – Grupo C: GER x CZE

6:14 Remo Double Skiff Leve M – Semifinais

6:32 Boxe 71kg M – Oitavas

6:34 Remo Double Skiff Leve F – Semifinais

7:00 Tênis Ind M – 3ª Rodada

7:00 Tênis Ind F – Quartas

7:00 Tênis Duplas M – Semifinais

7:00 Tênis Duplas F – Quartas

7:00 Tênis Duplas X – Quartas

7:00 Tiro com Arco Individual M – 1ª rodada (2 combates)

7:00 Vela iQFoil M – Regatas 13 a 16

7:00 Vela iQFoil F – Regatas 13 a 16

7:00 Vela 49er M – Regatas 10 a 12

7:00 Vela 49erFX F – Regatas 10 a 12

7:00 Vôlei de Praia F – Grupo D: LAT x PAR

7:02 Remo Skiff Quádruplo M – Final B

7:04 Boxe 75kg F – Oitavas

7:14 Remo Skiff Quádruplo F – Final B

7:20 Judô 70kg F – Oitavas

7:20 Judô 90kg M – Oitavas

7:26 Remo Skiff Quádruplo M – Final A

7:26 Tiro com Arco Individual F – 1ª rodada (2 combates)

7:38 Remo Skiff Quádruplo F – Final A

7:45 Hipismo Adestramento Ind – GP Dia 2

7:45 Hóquei na Grama F – Grupo A: FRA x GER

7:52 Tiro com Arco Individual M – 2ª rodada

8:00 Vôlei M – Grupo C: JPN x ARG

8:05 Tiro com Arco Individual F – 2ª rodada

8:08 Boxe 60kg F – Quartas

8:10 Ciclismo BMX Free Park F – Final

8:15 Hóquei na Grama F – Grupo B: AUS x USA

8:16 Judô 70kg F – Quartas

8:16 Judô 90kg M – Quartas

8:18 Tiro com Arco Individual M – 1ª rodada (2 combates)

8:30 Basquete F – Grupo A: CHN x SRB

8:30 Esgrima Sabre por Equipe M – Quartas

8:44 Tiro com Arco Individual F – 1ª rodada (2 combates)

9:00 Badminton Ind M – Fase de Grupos

9:00 Badminton Ind F – Fase de Grupos

9:00 Handebol M – Grupo A: ESP x JPN

9:00 Pólo Aquático F – Grupo A: NED x AUS

9:10 Tiro com Arco Individual M – 2ª rodada

9:23 Tiro com Arco Individual F – 2ª rodada

9:36 Tiro com Arco Individual M – 1ª rodada (2 combates)

9:45 Ciclismo BMX Free Park M – Final

10:00 Esgrima Sabre por Equipe M – Disputas 5º ao 8º

10:00 Tênis de Mesa Ind M – Oitavas

10:00 Tênis de Mesa Ind F – Oitavas

10:00 Vôlei de Praia F – Grupo C: USA x FRA

10:02 Tiro com Arco Individual F – 1ª rodada (2 combates)

10:28 Tiro com Arco Individual M – 2ª rodada

10:30 Boxe 57kg M – Oitavas

10:35 Pólo Aquático F – Grupo A: CAN x CHN

10:41 Tiro com Arco Individual F – 2ª rodada

10:30 Canoagem Slalom Canoa F – Semifinal

10:30 Tiro Fossa F – Final

10:50 Esgrima Sabre por Equipe M – Semifinais

11:00 Handebol M – Grupo A: SLO x SWE

11:00 Judô 70kg F – Repescagens

11:00 Vôlei de Praia M – Grupo B: NED x CHI

11:17 Judô 70kg F – Semifinais

11:18 Boxe 71kg M – Oitavas

11:34 Judô 90kg M – Repescagens

11:40 Esgrima Sabre por Equipe M – Disputa 5º e 7º

11:51 Judô 90kg M – Semifinais

12:00 Futebol F – Grupo C: JPN x NGR

12:00 Futebol F – Grupo C: BRA x ESP

12:00 Hóquei na Grama F – Grupo A: BEL x JPN

12:00 Vôlei F – Grupo A: USA x SRB

12:00 Vôlei de Praia F – Grupo F: FRA x ESP

12:06 Boxe 75kg F – Oitavas

12:15 Basquete M – Grupo C: PUR x SRB

12:18 Judô 70kg F – Disputas de bronze

12:25 Canoagem Slalom Canoa F – Final

12:30 Ginástica Artística Individual Geral M – Final

12:30 Hóquei na Grama M – Grupo A: GER x NED

12:30 Basquete 3×3 F – 1ª Fase: AUS x GER

12:38 Boxe 60kg F – Quartas

12:38 Judô 70kg F – Final

12:45 Tiro com Arco Individual M – 1ª rodada (2 combates)

12:49 Judô 90kg M – Disputas de bronze

13:00 Basquete 3×3 F – 1ª Fase: CAN x CHN

13:09 Judô 90kg M – Final

13:11 Tiro com Arco Individual F – 1ª rodada (2 combates)

13:30 Pólo Aquático F – Grupo B: ITA x USA

13:35 Basquete 3×3 M – 1ª Fase: LAT x NED

13:37 Tiro com Arco Individual M – 2ª rodada

13:50 Tiro com Arco Individual F – 2ª rodada

14:00 Futebol F – Grupo B: ZAM x GER

14:00 Futebol F – Grupo B: AUS x USA

14:00 Handebol M – Grupo B: FRA x EGY

14:00 Tênis Ind M – 3ª Rodada

14:00 Tênis Ind F – Quartas

14:03 Tiro com Arco Individual M – 1ª rodada (2 combates)

14:05 Basquete 3×3 M – 1ª Fase: SRB x CHN

14:29 Tiro com Arco Individual F – 1ª rodada (2 combates)

14:30 Badminton Ind M – Fase de Grupos

14:30 Badminton Ind F – Fase de Grupos

14:30 Badminton Duplas X – Quartas de final

14:30 Esgrima Sabre por Equipe M – Disputa do bronze

14:45 Hóquei na Grama M – Grupo A: ESP x RSA

14:55 Tiro com Arco Individual M – 2ª rodada

15:00 Boxe 57kg M – Oitavas

15:00 Tênis de Mesa Ind M – Oitavas

15:00 Tênis de Mesa Ind F – Oitavas

15:00 Vôlei de Praia M – Grupo E: BRA x CAN

15:05 Pólo Aquático F – Grupo B: ESP x GRE

15:08 Tiro com Arco Individual F – 2ª rodada

15:15 Hóquei na Grama F – Grupo A: NED x CHN

15:30 Esgrima Sabre por Equipe M – Final

15:30 Natação 100m livre F – Final

15:36 Natação 200m borboleta M – Final

15:42 Natação 200m borboleta F – Semifinais

15:48 Boxe 71kg M – Oitavas

16:00 Basquete M – Grupo C: USA x SSD

16:00 Basquete 3×3 F – 1ª Fase: ESP x FRA

16:00 Futebol F – Grupo A: NZL x FRA

16:00 Futebol F – Grupo A: COL x CAN

16:00 Handebol M – Grupo B: DEN x ARG

16:00 Vôlei F – Grupo B: POL x KEN

16:00 Vôlei de Praia F – Grupo D: CAN x SUI

16:04 Natação 1.500m livre F – Final

16:30 Basquete 3×3 F – 1ª Fase: USA x AZE

16:34 Natação 200m costas M – Semifinais

16:36 Boxe 75kg F – Oitavas

16:46 Natação 200m peito F – Semifinais

17:00 Vôlei de Praia M – Grupo B: NOR x ITA

17:05 Basquete 3×3 M – 1ª Fase: LTU x FRA

17:08 Boxe 60kg F – Quartas

17:08 Natação 200m peito M – Final

17:15 Natação 100m livre M – Final

17:35 Basquete 3×3 M – 1ª Fase: USA x POL