Vôlei: seleção masculina se recupera e bate os EUA, de virada, em Tóquio

A seleção brasileira masculina de vôlei, defensora do título, se recuperou da arrasadora derrota para o Comitê Olímpico Russo na última rodada e bateu os Estados Unidos em mais um clássico da modalidade. O Brasil saiu atrás, mas conseguiu o triunfo por 3 sets a 1, com parciais 30/32, 25/23, 25/21 e 25/20,na madrugada desta sexta-feira, 30, pela quarta rodada dos Jogos Olímpicos de Tóquio, na Arena Ariake.

O time brasileiro começou mal novamente, sobretudo na recepção. Até conseguiu se recuperar, mas perdeu o primeiro set após longos 43 minutos. Nos sets seguintes, a equipe dirigida por Renan Dal Zotto melhorou e conseguiu impor sua superioridade.

Leal, Lucarelli e Wallace foram os maiores pontuadores do Brasil com 15 pontos cada. Matthew Anderson, dos EUA, fechou a partida com 20 bolas no chão. Com o resultado, o Brasil encerrou um jejum de 17 anos sem vitórias sobre os americanos em Olimpíadas, desde as quartas de final de Atenas-2004.

O Brasil estreou com vitória sobre a Tunísia por 3 sets a 0, depois bateu a Argentina por 3 sets a 2, perdeu de 3 a 0 para os russos e agora superou os americanos. Com o resultado, o time praticamente garantiu classificação e agora briga pela primeira posição com os russos. Na última partida do Grupo B, encara a França no próximo sábado, 31, às 23h (de Brasília).

1/10 O brasileiro Lucão durante saque na partida - (Antonin Thuillier/AFP) 2/10 O americano Taylor Sander em ação durante a partida - (Angela Weiss/AFP) 3/10 Mauricio durante saque na partida contra os Estados Unidos - (Angela Weiss/AFP) 4/10 Os jogadores do Brasil comemoram após marcarem ponto na partida - (Angela Weiss/AFP) 5/10 Leal em jogada contra a seleção dos Estados Unidos - (Antonin Thuillier/AFP) 6/10 O técnico brasileiro Renan Dal Zotto comemora ponto marcado pelo Brasil no jogo - (Angela Weiss/AFP) 7/10 Ricardo Souza encara o bloqueio americano - (ANGELA WEISS/AFP) 8/10 Os jogadores do Brasil comemoram após marcarem ponto na partida - (Angela Weiss/AFP) 9/10 Bruninho comemora a vitória da seleção brasileira contra os EUA - (Angela Weiss/AFP) 10/10 Equipe brasileira reunida após vitória na partida - (Antonin Thuillier/AFP)