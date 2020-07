Vôlei: Flamengo fecha parceria e terá Bernardinho como técnico

O time feminino de vôlei do Flamengo fechou uma parceria com o Sesc-RJ, equipe 12 vezes campeã nacional, e será treinado por Bernardinho. O experiente técnico, dono de sete medalhas em Jogos Olímpicos, será apresentado na próxima sexta-feira, 17, a partir das 11h (de Brasília), em transmissão ao vivo na FlaTV, no YouYube.

ASSINE VEJA Clique e Assine

O acordo foi firmado cerca de cinco meses depois de o Sesc-RJ, com dificuldades financeiras amplificadas durante a pandemia do coronavírus, anunciar que encerraria as atividades do time masculino ao final da temporada. O clube, porém, manteve o time feminino, treinado por Bernardinho. Os detalhes da parceria entre Flamengo e Sesc-RJ serão divulgados durante a transmissão.

O Flamengo já mantinha um time feminino de vôlei, que encerrou sua participação na última temporada da Superliga com apenas quatro vitórias em 22 jogos. O desempenho, no entanto, não deverá ser um problema para a próxima edição, quando o clube rubro-negro “herdará” o elenco do Sesc-RJ, que venceu 20 dos 22 jogos na última temporada e terminou com a segunda melhor campanha, atrás do Praia Clube. O torneio foi cancelado, sem campeão, devido à pandemia de Covid-19.