Vôlei feminino, final da ginástica e mais: o que assistir da Olimpíada de Paris nesta quinta, 1

O sexto dia oficial de Olimpíada tem uma programação cheia, que vai da madrugada até a noite, no horário de Brasília.

Entre atletas brasileiros, a programação começa já cedo. Às 2h30, no horário de Brasília, Caio Bonfim, Max Batista e Matheus Corrêa representam o Brasil na marcha atlética 20km masculina. A prova feminina, com Gabriela de Sousa, Érica Sena e Viviane Lyra, acontece um pouco mais tarde, às 4h20.

+ Quadro de medalhas – Olimpíadas Paris 2024

Às 5h, é a vez do judô feminino, com Mayra Aguiar, e masculino, com Leonardo Gonçalves. O esporte já rendeu duas medalhas ao Brasil até agora: prata com Willian Lima e bronze com Larissa Pimenta.

Às 8h, o Brasil enfrenta o Japão no vôlei feminino, em busca da terceira medalha de ouro.

Depois de bons resultado, igualando a marca história do Brasil em uma Olimpíada, Hugo Calderano disputa as quartas de final do tênis de mesa masculino, às 10h.

Às 13h15 as mais novas medalhistas brasileiras Flávia Saraiva e Rebeca Andrade voltam à arena para a final da ginástica artística no individual geral feminino.

Tentando igualar o feito de Bia Ferreira desta quarta-feira e também chegar à semifinal, garantindo ao menos uma medalha de bronze, Keno Marley fará sua luta pelas quartas de final no boxe masculino, categoria 92kg, às 16h50.

Veja abaixo a programação completa, no horário de Brasília, dos Jogos Paris 2024 para quinta-feira, 1 de agosto:

2:30 Atletismo Marcha 20km M – Final

3:30 Badminton Ind M – Oitavas de final

3:30 Badminton Duplas F – Quartas de final

4:00 Basquete 3×3 F – 1ª Fase: CHN x AUS

4:00 Golfe M – 1ª Rodada

4:00 Handebol F – Grupo B: NED x BRA

4:00 Vôlei F – Grupo C: TUR x DOM

4:00 Vôlei de Praia M – Grupo C: GER x AUS

4:20 Atletismo Marcha 20km F – Final

4:30 Basquete 3×3 F – 1ª Fase: GER x CAN

4:30 Remo Single Skiff F – Semifinais A/B

4:30 Tiro Rifle 50m 3 posições M – Final

4:30 Tiro com Arco Individual M – 1ª rodada (2 combates)

4:50 Remo Single Skiff M – Semifinais A/B

4:56 Tiro com Arco Individual F – 1ª rodada (2 combates)

5:00 Hóquei na Grama M – Grupo B: IND x BEL

5:00 Judô 78kg F – 1ª rodada

5:00 Judô 100kg M – 1ª rodada

5:00 Tênis de Mesa Ind F – Quartas #1

5:00 Vôlei de Praia M – Grupo A: QAT x AUS

5:05 Basquete 3×3 M – 1ª Fase: NED x SRB

5:10 Remo Oito Com F – Repescagem

5:20 Remo Oito Com M – Repescagem

5:22 Tiro com Arco Individual M – 2ª rodada

5:28 Judô 78kg F – 2ª rodada

5:28 Judô 100kg M – 2ª rodada

5:30 Hóquei na Grama M – Grupo B: NZL x AUS

5:30 Pólo Aquático M – Grupo A: GRE x USA

5:30 Remo Double Skiff F – Final B

5:35 Basquete 3×3 M – 1ª Fase: CHN x LAT

5:35 Tiro com Arco Individual F – 2ª rodada

5:42 Remo Double Skiff M – Final B

5:48 Tiro com Arco Individual M – 1ª rodada (2 combates)

5:54 Remo Quatro Sem F – Final B

6:00 Basquete F – Grupo C: JPN x GER

6:00 Boxe 50kg F – Oitavas

6:00 Handebol F – Grupo A: KOR x SWE

6:00 Hipismo Saltos Equipe – Qualificatório

6:00 Natação 200m costas F – Eliminatórias

6:00 Natação 50m livre M – Eliminatórias

6:00 Natação 200m medley M – Eliminatórias

6:00 Natação Rev 4x200m livre F – Eliminatórias

6:00 Tênis de Mesa Ind F – Quartas #2

6:00 Vôlei de Praia F – Grupo A: ESP x EGY

6:06 Remo Quatro Sem M – Final B

6:14 Tiro com Arco Individual F – 1ª rodada (2 combates)

6:18 Remo Double Skiff F – Final A

6:30 Remo Double Skiff M – Final A

6:40 Tiro com Arco Individual M – 2ª rodada

6:48 Boxe 66kg F – Oitavas

6:50 Esgrima Florete por Equipe F – Quartas

6:50 Remo Quatro Sem F – Final A

6:53 Tiro com Arco Individual F – 2ª rodada

7:00 Tênis Ind M – Quartas

7:00 Tênis Ind F – Semifinais

7:00 Tênis Duplas F – Semifinais

7:00 Tênis Duplas X – Semifinais

7:00 Tênis de Mesa Ind M – Quartas #1

7:00 Tiro Rifle 50m 3 posições F – Qualificação

7:00 Vela ILCA7 M – Regatas 1 e 2

7:00 Vela ILCA6 F – Regatas 1 e 2

7:00 Vela iQFoil M – Regatas 17 a 20

7:00 Vela iQFoil F – Regatas 17 a 20

7:00 Vela 49er M – Medal Race

7:00 Vela 49erFX F – Medal Race

7:00 Vôlei de Praia M – Grupo D: CUB x MAR

7:05 Pólo Aquático M – Grupo B: SRB x ESP

7:06 Tiro com Arco Individual M – 1ª rodada (2 combates)

7:10 Remo Quatro Sem M – Final A

7:20 Judô 78kg F – Oitavas

7:20 Judô 100kg M – Oitavas

7:30 Basquete 3×3 F – 1ª Fase: AZE x FRA

7:32 Tiro com Arco Individual F – 1ª rodada (2 combates)

7:36 Boxe 54kg F – Quartas

7:45 Hóquei na Grama M – Grupo A: FRA x GBR

7:52 Boxe 63,5kg M – Quartas

7:58 Tiro com Arco Individual M – 2ª rodada

8:00 Badminton Ind M – Oitavas de final

8:00 Badminton Duplas M – Quartas de final

8:00 Basquete 3×3 F – 1ª Fase: USA x AUS

8:00 Vôlei F – Grupo B: BRA x JPN

8:08 Boxe 92kg M – Quartas

8:11 Tiro com Arco Individual F – 2ª rodada

8:15 Hóquei na Grama M – Grupo B: ARG x IRL

8:16 Judô 78kg F – Quartas

8:16 Judô 100kg M – Quartas

8:30 Basquete F – Grupo B: AUS x CAN

8:35 Basquete 3×3 M – 1ª Fase: POL x LTU

8:40 Esgrima Florete por Equipe F – Disputas 5º ao 8º

9:00 Handebol F – Grupo B: ESP x HUN

9:05 Basquete 3×3 M – 1ª Fase: FRA x NED

9:50 Esgrima Florete por Equipe F – Semifinais

10:00 Pólo Aquático M – Grupo B: FRA x AUS

10:00 Tênis de Mesa Ind F – Quartas #3

10:00 Vôlei de Praia M – Grupo D: BRA x USA

10:30 Boxe 50kg F – Oitavas

10:30 Canoagem Slalom Caiaque M – Semifinal

10:30 Tiro com Arco Individual M – 1ª rodada (2 combates)

10:56 Tiro com Arco Individual F – 1ª rodada (2 combates)

11:00 Esgrima Florete por Equipe F – Disputas 5º e 7º

11:00 Handebol F – Grupo B: ANG x FRA

11:00 Judô 100kg M – Repescagens

11:00 Tênis de Mesa Ind M – Quartas #2

11:00 Vôlei de Praia F – Grupo B: AUS x CAN

11:17 Judô 100kg M – Semifinais

11:18 Boxe 66kg F – Oitavas

11:22 Tiro com Arco Individual M – 2ª rodada

11:34 Judô 78kg F – Repescagens

11:35 Pólo Aquático M – Grupo A: ITA x MNE

11:35 Tiro com Arco Individual F – 2ª rodada

11:48 Tiro com Arco Individual M – 1ª rodada (2 combates)

11:51 Judô 78kg F – Semifinais

12:00 Hóquei na Grama F – Grupo B: USA x GBR

12:00 Tênis de Mesa Ind M – Quartas #3

12:00 Vôlei F – Grupo C: ITA x NED

12:00 Vôlei de Praia M – Grupo A: SWE x ITA

12:06 Boxe 54kg F – Quartas

12:14 Tiro com Arco Individual F – 1ª rodada (2 combates)

12:15 Basquete F – Grupo B: FRA x NGR

12:18 Judô 100kg M – Disputas de bronze

12:30 Canoagem Slalom Caiaque M – Final

12:30 Hóquei na Grama F – Grupo B: ESP x RSA

12:38 Boxe 63,5kg M – Quartas

12:38 Judô 100kg M – Final

12:40 Tiro com Arco Individual M – 2ª rodada

12:49 Judô 78kg F – Disputas de bronze

12:53 Tiro com Arco Individual F – 2ª rodada

12:54 Boxe 92kg M – Quartas

13:00 Basquete 3×3 F – 1ª Fase: CHN x ESP

13:06 Tiro com Arco Individual M – 1ª rodada (2 combates)

13:09 Judô 78kg F – Final

13:15 Ginástica Artística Individual Geral F – Final

13:30 Badminton Ind F – Oitavas de final

13:30 Basquete 3×3 F – 1ª Fase: GER x AZE

13:32 Tiro com Arco Individual F – 1ª rodada (2 combates)

13:58 Tiro com Arco Individual M – 2ª rodada

14:00 Handebol F – Grupo A: GER x DEN

14:00 Tênis Ind M – Quartas

14:00 Tênis Ind F – Semifinais

14:05 Basquete 3×3 M – 1ª Fase: LTU x USA

14:10 Esgrima Florete por Equipe F – Disputa do bronze

14:11 Tiro com Arco Individual F – 2ª rodada

14:30 Badminton Duplas X – Semifinal #1

14:30 Pólo Aquático M – Grupo A: ROU x CRO

14:35 Basquete 3×3 M – 1ª Fase: CHN x POL

14:45 Hóquei na Grama F – Grupo A: JPN x FRA

15:00 Boxe 50kg F – Oitavas

15:00 Ciclismo BMX M – Quartas Corrida #1

15:00 Tênis de Mesa Ind F – Quartas #4

15:00 Vôlei de Praia F – Grupo A: BRA x ITA

15:15 Hóquei na Grama F – Grupo B: ARG x AUS

15:20 Ciclismo BMX F – Quartas Corrida #1

15:30 Badminton Duplas X – Semifinal #2

15:30 Esgrima Florete por Equipe F – Final

15:30 Natação 200m borboleta F – Final

15:32 Boxe 66kg F – Oitavas

15:37 Natação 200m costas M – Final

15:40 Ciclismo BMX M – Quartas Corrida #2

15:44 Natação 50m livre M – Semifinais

16:00 Basquete F – Grupo C: BEL x USA

16:00 Ciclismo BMX F – Quartas Corrida #2

16:00 Handebol F – Grupo A: SLO x NOR

16:00 Tênis de Mesa Ind M – Quartas #4

16:00 Vôlei F – Grupo A: FRA x CHN

16:00 Vôlei de Praia M – Grupo C: POL x FRA

16:03 Natação 200m peito F – Final

16:04 Boxe 54kg F – Quartas

16:05 Pólo Aquático M – Grupo B: HUN x JPN

16:10 Natação 200m costas F – Semifinais

16:20 Boxe 63,5kg M – Quartas

16:20 Ciclismo BMX M – Quartas Corrida #3

16:30 Basquete 3×3 F – 1ª Fase: USA x ESP

16:34 Natação 200m medley M – Semifinais

16:40 Ciclismo BMX F – Quartas Corrida #3

16:48 Natação Rev 4x200m livre F – Final

16:52 Boxe 92kg M – Quartas

17:00 Basquete 3×3 F – 1ª Fase: CAN x FRA

17:00 Vôlei de Praia F – Grupo B: USA x CHN

17:05 Ciclismo BMX M – Repescagem

17:15 Ciclismo BMX F – Repescagem

17:35 Basquete 3×3 M – 1ª Fase: SRB x FRA

18:05 Basquete 3×3 M – 1ª Fase: LAT x USA