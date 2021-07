Vôlei de praia e de quadra do Brasil estreia bem em Tóquio

O Brasil confirmou a alcunha de país do vôlei, ao menos na abertura das atividades de quadra e de praia nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Já na madrugada deste sábado, 24, a seleção masculina, atual campeã olímpica, teve momentos de instabilidade, mas confirmou o favoritismo e bateu a Tunísia por 3 sets a 0, com parciais de 25/22, 25/20 e 25/15, na Arena Ariake.

O jogo marcou o retorno do técnico Renan Dal Zotto, que contraiu Covid-19, chegou a ser intubado e passou meses afastado do cargo. O time largou na frente no complicado Grupo B, que conta com as fortes seleções da Rússia, dos Estados Unidos e da França, além do próximo adversário do Brasil, a Argentina, às próxima segunda-feira, 25.

No vôlei de praia, as duplas brasileiras também não perderam sets na estreia diante de duplas argentinas. Na chave masculina, Alison e Álvaro Filho venceram Julian Amado Azaad e Nicolas Capogrosso com parciais de 21/16 e 21/17. Na próxima rodada, eles encaram os americanos Lucena e Dalhausser, na próxima terça-feira, 26.

No feminino, Ágatha e Duda, líderes do ranking mundial, estrearam com vitória sobre a dupla argentina formada por Ana Gallay e Fernanda Pereyra, por 2 sets a 0 (parciais de e 21/19 e 21/11). Na próxima rodada, a dupla encara as chinesas Wang e Xia, também na próxima terça.

É VITÓRIA DE ÁGATHA/DUDA 🏐🏖 Grande estreia de Duda nos @JogosOlimpicos 🇧🇷 Ágatha/Duda

2 x 0 (21/19 e 21/11)

🇦🇷 Gallay/Pereira Aquela dupla que você respeita!#TimeBrasil #beachvolleyball 📸 Wander Roberto/COB pic.twitter.com/53n0eUbJDg — Time Brasil (@timebrasil) July 24, 2021