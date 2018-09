Vôlei: Brasil enfrentará EUA e Rússia na terceira fase do Mundial

Primeiro colocado dos grupos na primeira e segunda fase do Mundial de Vôlei, a seleção brasileira masculina terá pela frente Estados Unidos e Rússia na terceira fase, a última antes das semifinais do torneio. Os grupos foram sorteados nesta segunda-feira, em Turim, cidade italiana que receberá esta reta final do Mundial. O outro grupo é formado por Itália, Polônia e Sérvia. Os dois primeiros de cada fase chegam à semifinal.

O Brasil já enfrentou os próximos adversários neste ano. Na terceira fase da Liga das Nações, venceu os Estados Unidos, por 3 a 2, e a Rússia, por 3 a 1. Na fase final, os brasileiros foram derrotados pelos russos por 3 a 0.

Na primeira fase do Mundial que teve Ruse, na Bulgária, como sede, a seleção comandada por Renan Dal Zotto superou quatro dos cinco adversários do grupo, vencendo Egito, França, Canadá, China e perdendo para a Holanda. Mesmo com um revés, terminou na primeira colocação, fato que se repetiu na segunda fase, em Bolonha, na Itália, com vitórias sobre Austrália, Eslovênia e Bélgica.

Os jogos da terceira fase serão disputados entre os 26 e 28 de setembro, com a semifinal programada para o dia 29 e a decisão para o dia 30 deste mês, em Turim. O Brasil enfrenta a Rússia no dia 26 e os Estados Unidos no dia 28, ambos ao meio-dia, no horário de Brasília.

Veja a campanha do Brasil no Mundial de vôlei

Primeira fase – Ruse (Bulgária)

12/09 – Brasil 3 x 0 Egito (25-17, 25-22 e 25-20)

13/09 – Brasil 3 x 2 França (25-20, 25-20, 21-25, 23-25 e 15-12)

15/09 – Brasil 1 x 3 Holanda (25-21, 20-25, 20-25 e 21-25)

17/09 – Brasil 3 x 1 Canadá (25-22, 19-25, 25-23 e 25-18)

18/09 – Brasil 3 x 0 China (25-21, 25-22 e 25-17)

Segunda fase – Bolonha (Itália)

21/09 – Brasil 3 x 0 Austrália (25-21, 25-22 e 25-15)

22/09 – Brasil 3 x 0 Eslovênia (25-22, 25-21 e 25-16)

23/09 – Brasil 3 x 2 Bélgica (22-25, 23-25, 25-19, 25-15 e 15-12)

Terceira fase – Turim (Itália)

26/09 – Brasil x Rússia

28/09 – Brasil x EUA