Volante francês rebate ex-primeiro-ministro espanhol Rajoy na véspera da semifinal da Copa

Warren Zaïre-Emery é um meio-campista francês de apenas 20 anos que não vinha sendo aproveitado pelo técnico Didier Deschamps nesta Copa do Mundo. Finalmente saiu do banco nos 20 minutos finais da partida de quartas de final, contra o Marrocos, e deixou uma excelente impressão. A ponto de ter merecido elogios públicos do treinador e, na véspera da semifinal contra a Espanha, na próxima terça-feira, no estádio de Dallas, ter sido escalado para representar o time na coletiva de imprensa oficial antes do jogo.

De cara, já teve que responder sobre as falas do ex-primeiro-ministro espanhol Mariano Rajoy, que disse no dia 10 de julho que a seleção francesa “não tem nenhum jogador francês”. A declaração foi classificada como racista pelo chanceler francês, Jean-Noël Barrot, e pelo presidente da federação francesa de futebol, Philippe Diallo. Warren saiu em defesa de si próprio e de seus companheiros. “Esta seleção tem jogadores de diferentes origens. Somos um grupo unido, uma equipe unida, e é isso que importa”, afirmou.

O volante também foi provocado a comentar a fala do atacante espanhol Lamine Yamal, que, após a vitória sobre a Bélgica nas quartas de final, disse que “se alguém deve temer alguém, deveria ser a França com medo da Espanha”. “O futebol é um esporte coletivo. Antes de falar de Yamal, deveríamos falar de toda a Espanha. Eles têm jogadores de nível mundial em todas as posições, e o mesmo vale para o nosso elenco.” Disse ainda que esse tipo de declaração “não incomoda” e que prefere não repercutir falas dadas fora de campo: “A partida acontece no campo, não nas redes sociais nem na imprensa.”

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Sobre o retrospecto recente contra os espanhóis, Warren lembrou a eliminação da França pela Espanha nas semifinais da Eurocopa de 2024 e disse que o elenco atual, mas garante que a memória não significa um fardo. “Queremos vencer a Espanha e ter nossa revanche.”

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A partida contra a Espanha, nesta terça-feira, acontece às 16h (horário de Brasília).

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