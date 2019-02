Volante Derley deve trocar Náutico por Atlético-PR

Emprestado ao Náutico, o volante Derley deve se transferir ao Atlético-PR na próxima semana. A equipe paranaense chegou a um acordo com o Internacional, clube que detém os direitos federativos do jogador, e deve anunciar a contratação nos próximos dias.

O vice-presidente do Náutico, Toninho Monteiro, revelou que o Atlético-PR fez uma proposta que agradou os gaúchos, mas, segundo ele, o Timbu ainda não desistiu de perder o jogador.

‘Nós fomos informados pelo empresário do Derley que o Atlético-PR fez uma proposta para o jogador. Então nós recebemos um comunicado do Internacional e nós estamos conversando pra ver se a gente chega a uma solução para esse problema’, disse.

O dirigente também disse que há uma cláusula no contrato de empréstimo de Derley, que obriga o Náutico a liberar o jogador, caso o Internacional solicite e, por isso, está pessimista com a permanência do jogador.

‘Quando o clube empresta algum jogador, geralmente tem essa cláusula. O Náutico também faz uso disso. Eu sou bem claro, não gosto de iludir ninguém, envolve muito dinheiro e vamos ver como vamos resolver essa situação’, finalizou.