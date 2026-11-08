‘Vivenciamos de tudo’, diz Rafa Câmara sobre primeira corrida de F1

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Rafael Câmara, o futuro piloto titular da Haas a partir de 2027, fez sua estreia na Fórmula 1 no GP de São Paulo. Apesar de terminar em 20º e enfrentar uma corrida “complicada” com pista molhada e um acidente na classificação, o pernambucano de 21 anos avaliou a experiência como um “bom teste” e um grande aprendizado para os desafios futuros na categoria.

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Rafael Câmara correu seu primeiro GP de São Paulo e de Fórmula 1 no Autódromo de Interlagos. Na corrida deste domingo, 8, o piloto terminou em 20º lugar no carro da Haas. Anunciado como titular da equipe americana a partir de 2027, o pernambucano de 21 anos avaliou o final de semana como um “bom teste” para o futuro.

O estreante pela Haas descreveu como “complicada” a corrida em Interlagos. Largando na 11ª posição depois de avançar ao Q2 na classificação, Rafa perdeu posições na largada e voltou a ter dificuldades na pista molhada. Na classificação, sob forte chuva, bateu no muro no final da segunda sessão.

“Vivenciamos de tudo em uma única corrida. Então, não foi fácil permanecer na pista. Cometi alguns erros que realmente não esperava cometer hoje. Mas, de certa forma, acho que isso faz parte do processo de compreensão e de adaptação a tudo”, disse o piloto em entrevista pós-corrida. “Com certeza, não fiquei totalmente satisfeito com o meu desempenho hoje. Ainda assim, acho que foi um ótimo aprendizado para o futuro.”

“A pista estava um pouco úmida e, em alguns momentos, eu simplesmente não estava colocando o carro no lugar certo, acabava travando as rodas e, então, a traseira começava a escapar. Você conseguia ter aderência na dianteira, mas a traseira simplesmente escapava”, detalhou.

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De olho no futuro, o estreante em um GP de F1 afirmou: “Agora é analisar com a equipe o que podemos fazer daqui para frente. Em breve, vamos precisar ver o que vai acontecer. Mas vamos simplesmente tentar garantir que entendemos tudo o que aconteceu e seguir em frente”, completou.

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Câmara, no entanto, não confirmou se irá correr no GP de Las Vegas: “Não sei. Vamos ver. Ainda teremos muitas coisas para discutir depois deste fim de semana. Mas, seja qual for a decisão, ficarei feliz. Estou fazendo o que amo, que é pilotar. Então, de qualquer maneira, será bom.”

O jovem de 21 anos assumiu em Interlagos pela primeira vez o posto de piloto na Fórmula 1 após a demissão de Esteban Ocon, então titular da Haas, que deixou a equipe no GP do México na última semana de outubro. Na corrida na capital mexicana foi substituído por Ryo Hirakawa, piloto reserva da Haas. A equipe ainda não confirmou quem pilotará o carro nas últimas corridas.

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Apesar das dificuldades, o piloto destacou o que tira de bom do GP no Brasil: O ponto mais positivo foi termos vivenciado de tudo um pouco em um único fim de semana. Acredito que isso será muito útil para o futuro. E, como eu disse, depois deste fim de semana, há muitas coisas para analisar e preparar. Acho que foi um bom teste pensando no futuro, para nos colocarmos em uma posição melhor, estarmos mais preparados e, enfim, chegarmos ainda mais prontos para os próximos desafios.”

O próximo GP de Fórmula 1 será em Las Vegas, entre os dias 19 e 22 de novembro.