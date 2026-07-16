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Vitória x Vasco no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

Partida desta quinta, 16, é válida pela 19ª rodada. Saiba como assistir à transmissão ao vivo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jul 2026, 12h00 | Atualizado em 16 jul 2026, 19h23
Estádio do Barradão vai ser o palco da partida entre Vitória e Mirassol neste sábado, 29
Estádio do Barradão, em Salvador (Victor Ferreira/EC Vitória/Flickr)
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Vitória e Vasco vão se enfrentar nesta quinta-feira, 16, às 19h30 (horário de Brasília), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, no Barradão, em Salvador.

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O Vitória chega ao duelo na 13ª colocação, com 22 pontos, depois de uma pausa de 40 dias desde a conquista da Copa do Nordeste sobre o Fortaleza. A equipe comandada por Jair Ventura aposta na força do Barradão e na manutenção da base que atuava antes da parada no calendário. Durante a intertemporada, o clube contratou Emanuel Brítez, Walace, Tomás Pochettino e Fabiano, embora o último ainda não possa estrear.

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O Vasco entra pressionado por ocupar a 17ª posição, com 20 pontos, abrindo a zona de rebaixamento. A partida marca a estreia do técnico português Pedro Emanuel, contratado para substituir Renato Gaúcho e com menos de uma semana de trabalho antes do compromisso em Salvador. O treinador precisa reorganizar uma equipe que ainda não venceu fora de casa no campeonato, somando quatro empates e quatro derrotas como visitante.

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Como assistir ao jogo entre Vitória e Vasco hoje?

Vitória e Vasco vão se enfrentar nesta quinta, 16, às 19h30 (horário de Brasília), em partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, no Barradão, em Salvador. A partida terá transmissão exclusiva do Premiere.

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Prováveis escalações:

Vitória: Lucas Arcanjo; Mateus Silva, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Gabriel Baralhas, Emmanuel Martínez e Zé Vitor; Erick, Matheuzinho e Renê. Técnico: Jair Ventura.

Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez (Paulo Henrique), Carlos Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Barros, Thiago Mendes e Adson; Nuno Moreira (Andrés Gómez), Spinelli e Rojas. Técnico: Pedro Emanuel.

Arbitragem

  • Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP);
  • Assistentes: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP) e Rafael Tadeu Alves de Souza (SP);
  • Quarto árbitro: Ronei Candido Alves (MG);
  • VAR: Heber Roberto Lopes (SC).
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