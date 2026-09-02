Vitória x Vasco na Copa do Brasil: onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam nesta quarta-feira, 2, no Barradão, pelo jogo de volta das quartas de final. Saiba como assistir à transmissão ao vivo
Vitória e Vasco decidem nesta quarta-feira, 2, às 21h30 (de Brasília), no Barradão, em Salvador, uma vaga nas semifinais da Copa do Brasil. O Cruz-Maltino venceu o primeiro confronto por 1 a 0, em São Januário, e chega à Bahia com o empate a seu favor. O Vitória precisa ganhar por dois ou mais gols de diferença para avançar diretamente, enquanto um triunfo rubro-negro por um gol leva a decisão para os pênaltis.
A tarefa do Vitória passa por recuperar principalmente a eficiência ofensiva. O time comandado por Jair Ventura chega à decisão depois de três derrotas consecutivas e marcou apenas dois gols nos últimos cinco compromissos. Apesar do retrospecto recente, o Vitória já virou dois confrontos nesta edição da Copa do Brasil, contra Flamengo e Athletico-PR.
Jair Ventura vai precisar administrar desfalques. Brítez e Caíque estão suspensos, enquanto Pochettino e Alex Bruno não podem atuar por não estarem inscritos na competição. A tendência é que Matheuzinho, Erick e Renê tenham papel importante na construção ofensiva de um time obrigado a assumir riscos desde os primeiros minutos.
O Vasco desembarca em Salvador em cenário mais confortável. A equipe de Pedro Emanuel vem de duas vitórias consecutivas, incluindo o triunfo por 3 a 1 sobre o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro, e pode administrar a vantagem conquistada no Rio de Janeiro. O treinador, porém, não terá Cauan Barros, expulso no jogo de ida, além de jogadores lesionados como Brenner, Cuiabano, Jair e Matheus Carvalho. Robert Renan volta a ficar disponível e deve aparecer entre os titulares.
Onde assistir a partida entre Vitória e Vasco hoje?
Vitória e Vasco se enfrentam nesta quarta, 2, às 21h30 (horário de Brasília), no Barradão, em Salvador, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. A partida terá transmissão da TV Globo, do Sportv 2, da ge tv, do Premiere e do Prime Video.
Prováveis escalações
Vitória: Lucas Arcanjo; Mateus Silva, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Walace, Zé Vítor e Matheuzinho (Emmanuel Martínez); Tarzia, Erick e Renê. Técnico: Jair Ventura.
Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Santiago Sosa, Thiago Mendes e Tchê Tchê; Adson, Andrés Gómez e Colidio. Técnico: Pedro Emanuel.
Arbitragem
- Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS);
- Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE);
- Quarto árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF);
- VAR: Daiane Muniz (SP).