Vitória x Vasco na Copa do Brasil: onde assistir, horário e escalações

Ler Resumo





Vitória e Vasco se enfrentam no Barradão pela vaga na semifinal da Copa do Brasil. O Vasco tem a vantagem de 1 a 0 do jogo de ida, mas o Vitória aposta na força de seu mando e histórico de viradas na competição. Desfalques e escalações prováveis de ambos os times prometem um duelo intenso.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Vitória e Vasco decidem nesta quarta-feira, 2, às 21h30 (de Brasília), no Barradão, em Salvador, uma vaga nas semifinais da Copa do Brasil. O Cruz-Maltino venceu o primeiro confronto por 1 a 0, em São Januário, e chega à Bahia com o empate a seu favor. O Vitória precisa ganhar por dois ou mais gols de diferença para avançar diretamente, enquanto um triunfo rubro-negro por um gol leva a decisão para os pênaltis.

A tarefa do Vitória passa por recuperar principalmente a eficiência ofensiva. O time comandado por Jair Ventura chega à decisão depois de três derrotas consecutivas e marcou apenas dois gols nos últimos cinco compromissos. Apesar do retrospecto recente, o Vitória já virou dois confrontos nesta edição da Copa do Brasil, contra Flamengo e Athletico-PR.

Jair Ventura vai precisar administrar desfalques. Brítez e Caíque estão suspensos, enquanto Pochettino e Alex Bruno não podem atuar por não estarem inscritos na competição. A tendência é que Matheuzinho, Erick e Renê tenham papel importante na construção ofensiva de um time obrigado a assumir riscos desde os primeiros minutos.

O Vasco desembarca em Salvador em cenário mais confortável. A equipe de Pedro Emanuel vem de duas vitórias consecutivas, incluindo o triunfo por 3 a 1 sobre o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro, e pode administrar a vantagem conquistada no Rio de Janeiro. O treinador, porém, não terá Cauan Barros, expulso no jogo de ida, além de jogadores lesionados como Brenner, Cuiabano, Jair e Matheus Carvalho. Robert Renan volta a ficar disponível e deve aparecer entre os titulares.

Continua após a publicidade

De Neymar a Infantino: os mais polêmicos do futebol em 2026

Onde assistir a partida entre Vitória e Vasco hoje?

Vitória e Vasco se enfrentam nesta quarta, 2, às 21h30 (horário de Brasília), no Barradão, em Salvador, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. A partida terá transmissão da TV Globo, do Sportv 2, da ge tv, do Premiere e do Prime Video.

Continua após a publicidade

Prováveis escalações

Vitória: Lucas Arcanjo; Mateus Silva, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Walace, Zé Vítor e Matheuzinho (Emmanuel Martínez); Tarzia, Erick e Renê. Técnico: Jair Ventura.

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Santiago Sosa, Thiago Mendes e Tchê Tchê; Adson, Andrés Gómez e Colidio. Técnico: Pedro Emanuel.

Arbitragem

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS);



Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE);



Quarto árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF);

VAR: Daiane Muniz (SP).