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Esporte

Vitória x Palmeiras no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam em Salvador pela 21ª rodada do campeonato. Saiba como assistir ao vivo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 jul 2026, 15h30 | Atualizado em 29 jul 2026, 20h19
Estádio do Barradão
Estádio do Barradão, em Salvador (Victor Ferreira/Flickr)
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Vitória e Palmeiras vão se enfrentar nesta quarta-feira, 29, às 21h30 (horário de Brasília), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, no Barradão, em Salvador.

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O Vitória chega para o confronto após uma derrota por 2 a 0 para o Remo. Ocupando a 13ª posição com 26 pontos, o time baiano aposta no fator casa para surpreender o líder e somar pontos cruciais em sua campanha no campeonato. O Rubro-negro é o 4º melhor mandante da competição, com 7 vitórias, um empate e somente uma derrota nas 9 partidas em casa.

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Já o Palmeiras, mesmo com a derrota para o Atlético-MG por 2 a 1 na última rodada, se manteve na liderança isolada com 44 pontos. O time comandado por Abel Ferreira busca a reação imediata para não correr o risco de ter a vantagem diminuída para os concorrentes diretos.

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Como assistir ao jogo entre Vitória e Palmeiras hoje?

Vitória e Palmeiras vão se enfrentar nesta quarta, 29, às 21h30 (horário de Brasília), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, no Barradão, em Salvador. A partida terá transmissão da TV Globo, da ge tv e do Premiere.

Prováveis escalações:

Vitória: Lucas Arcanjo; Jamerson (Fabiano Souza), Cacá, Luan Cândido e Ramon; Gabriel Baralhas, Zé Vitor e Emmanuel Martínez; Erick, Diego Tarzia (Matheuzinho) e Renê. Técnico: Jair Ventura.

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Palmeiras: Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Barboza; Khellven, Marlon Freitas, Andreas Pereira e Piquerez; Jhon Arias, Maurício e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

Arbitragem

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      • Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ);
      • Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ);
      • Quarto Árbitro: Pierry Dias dos Santos (RJ);
      • VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG);
      • AVAR: Helen Aparecida Gonçalves Silva Araújo (MG).
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