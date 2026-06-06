Vitória x Fortaleza na final da Copa do Nordeste: onde assistir, horário e escalações
Na ida, o Rubro-Negro venceu por 2 a 1 fora de casa; Decisão de hoje, 6, será no Barradão
O Vitória recebe o Fortaleza neste sábado, às 16h (horário de Brasília), no Barradão, em Salvador, pelo jogo de volta da final da Copa do Nordeste de 2026. O Rubro-Negro chega em vantagem depois de vencer a ida por 2 a 1, na Arena Castelão, resultado que lhe permite ser campeão com um empate diante de sua torcida.
A equipe do técnico Jair Ventura volta a disputar uma final da competição pela primeira vez em 16 anos. A equipe baiana é tetracampeã de acordo com a contagem da CBF (1997, 1999, 2003 e 2010), mas o clube considera o Torneio José Américo de Almeida Filho, de 1976, um regional, o que faria com que o Vitória fosse pentacampeão. Na atual edição, o Leão da Barra eliminou o ABC, com um placar de 10 a 5 no agregado, e o Ceará nas fases anteriores.
Do outro lado, a equipe do técnico Thiago Carpini precisa vencer por um gol para levar a decisão aos pênaltis ou por dois gols de diferença para levantar a taça no tempo normal. Na semifinal, o time também havia perdido por 2 a 1 para o Sport na ida, mas reagiu com vitória por 2 a 0 na volta. O Leão do Pici tem 3 títulos da Copa do Nordeste (2019, 2022 e 2024).
Como assistir ao jogo entre Vitória e Fortaleza hoje?
Vitória e Fortaleza vão se enfrentar neste sábado, 6, às 16h (horário de Brasília), pela volta da final da Copa do Nordeste, no Barradão, em Salvador. A partida terá transmissão do SBT Nordeste, da Sportynet e do Canal do Benja.
Prováveis escalações:
Vitória: Lucas Arcanjo; Edenílson, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Caíque, Zé Vitor e Emmanuel Martínez; Erick, Matheuzinho e Renê. Técnico: Jair Ventura.
Fortaleza: João Ricardo; Rodriguinho, Brítez, Luan Freitas, Gazal e Maurício; Rodrigo Santos, Lucas Sasha e Pochettino; Vitinho e Luiz Fernando. Técnico: Thiago Carpini.
Odds para Vitória x Fortaleza:
Resultado final
Betano: Vitória (1.87) – Empate (3.35) – Fortaleza (4.60)
Bet365: Vitória (1.90) – Empate (3.30) – Fortaleza (3.90)
Arbitragem
- Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE);
- Assistentes: Francisco Chaves Bezerra Junior (PE) e Luis Carlos de Franca Costa (RN);
- Quarto árbitro: Tarcisio Flores da Silva (RN);
- VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE);
- AVAR: Clovis Amaral da Silva (PE).