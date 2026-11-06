Vitória x Fluminense no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

O Vitória recebe o Fluminense nesta sexta-feira, 6 de novembro, às 20h (de Brasília), no Estádio Manoel Barradas, o Barradão, em Salvador, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

O Vitória atravessa um momento delicado na reta final da temporada. A equipe baiana ocupa a 15ª colocação do Brasileirão, com 38 pontos, apenas um de vantagem sobre o Corinthians, que abre a zona de rebaixamento. O Leão chega pressionado após quatro partidas consecutivas sem vencer, incluindo a derrota por 2 a 0 para o Coritiba, fora de casa, na última rodada. O resultado provocou a demissão do técnico Jair Ventura e ampliou a preocupação com a possibilidade de queda à Série B. Sem conseguir contratar um substituto antes do confronto, o clube será comandado interinamente pelo auxiliar Cléber dos Santos, que terá a missão de recuperar a confiança do elenco e conquistar pontos fundamentais na luta pela permanência na primeira divisão.

Do outro lado, o Fluminense chega motivado após conquistar uma vitória importante na última rodada. A equipe comandada por Marcão ocupa a quarta colocação do Brasileirão, com 54 pontos, e busca um resultado positivo para consolidar sua posição na zona de classificação direta à fase de grupos da Libertadores de 2027. O Tricolor carioca venceu o Internacional por 2 a 1, de virada, no Maracanã, encerrando uma sequência de resultados negativos e recuperando a confiança do elenco. Eliminado das demais competições, o clube concentra suas atenções na reta final do Campeonato Brasileiro e tenta manter a regularidade para garantir presença entre os quatro primeiros colocados.

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Onde assistir?

A partida entre Vitória e Fluminense terá transmissão ao vivo pelo SporTV e pelo Premiere. O jogo começa às 20h (horário de Brasília), no Barradão, em Salvador.

Prováveis escalações:

Vitória: Lucas Arcanjo; Mateus Silva, Cacá, Luan Cândido e Jamerson; Baralhas (Caíque Gonçalves), Martínez e Matheuzinho; Erick, Diego Tarzia e Renê. Técnico: Cléber dos Santos (interino).

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Fluminense: Fábio; Guga, Thiago Silva, Freytes (Igor Rabello) e Renê; Nonato, Hércules e Lucho Acosta (Ganso); Canobbio, Savarino e Hulk. Técnico: Marcão.

Equipe de arbitragem:

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE);

Assistentes: Anne Kesy Gomes de Sá (AM) e Evandro de Melo Lima (SP);

Quarto árbitro: Wanderson Alves de Sousa (MG);

VAR: Rafael Traci (SC);

Assistente de VAR: Sidmar dos Santos Meurer (PR);

Segundo assistente de VAR: Tainan Bordignon Somensi (SC).